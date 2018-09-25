{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Китай намерен наращивать сотрудничество с РФ и ЕС в ответ на давление США

В Госкомитете по делам развития и реформ КНР заявили, что повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд может оказать прямой и косвенный негативный эффект на экономику Пекина
© REUTERS/Jason Lee

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Китайские власти будут наращивать экономическое взаимодействие с Россией, ЕС, Японией и прочими странами в ответ на усиливающееся давление со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник вице-председатель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Лянь Вэйлян.

На эту тему
Почему Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем

"Вне всякого сомнения, недавнее повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд может оказать прямой и косвенный негативный эффект на китайскую экономику. Это сильно повлияет на отдельные отрасли и регионы, - подчеркнул он, выступая на пресс- конференции, посвященной усилению торговых противоречий с Вашингтоном. - Однако, даже несмотря на то, что такого воздействия нельзя избежать, в целом риски контролируемы <...> Мы усилим поддержку предприятиям для еще более активного освоения международного рынка, будем реализовывать инициативу "Один пояс - один путь", усиливая взаимовыгодное сотрудничество с Евросоюзом, Японией, Россией, членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, странами Африки".

По его словам, благодаря такой кооперации в мире будет успешно формироваться диверсифицированный, высокоэффективный рынок. "В целом же экономика КНР обладает большой прочностью и потенциалом <...> - у нас в руках есть все необходимое, чтобы обеспечить долгосрочный стабильный рост КНР", - резюмировал он.

Теги
ЯпонияСШАКитайТорговая война
На Сахалине могут построить вторую и третью очереди малотоннажного завода СПГ
Губернатор региона сообщил, что видит перспективным приобретение мини-танкеров для поставки СПГ на Курильские острова
Читать полностью