В Китае считают, что США сознательно срывают переговоры по торговым проблемам

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов препятствуют продвижению переговоров по урегулированию торговых противоречий с КНР, действуя крайне непоследовательно и постоянно нарушая достигнутые с Пекином договоренности. Об этом заявил во вторник заместитель представителя Китая по международным торговым переговорам Ван Шоувэнь.

"Когда смогут быть возобновлены китайско-американские переговоры на высшем уровне, полностью зависит от Вашингтона, - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции, посвященной усилению торговых противоречий с США. - Мы провели уже четыре раунда консультаций, на которых был достигнут консенсус по многим аспектам. Мы даже выступали по этому поводу с совместным заявлением, однако американская сторона дает обещания и тут же их нарушает, начисто забывая про договоренности".

По его словам, США напоминают человека, который "подставляет нож к горлу собеседника, чтобы его убедить". "Это неравноправные переговоры. <...> Я бы хотел подчеркнуть, что единственным выходом из такой ситуации может стать искренность, взаимное доверие и приверженность своим заверениям", - резюмировал Ван Шоувэнь.