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Торговая война

В Китае считают, что США сознательно срывают переговоры по торговым проблемам

Заместитель представителя КНР по международным торговым переговорам Ван Шоувэнь указал, что американская сторона дает обещания, но тут же их нарушает

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов препятствуют продвижению переговоров по урегулированию торговых противоречий с КНР, действуя крайне непоследовательно и постоянно нарушая достигнутые с Пекином договоренности. Об этом заявил во вторник заместитель представителя Китая по международным торговым переговорам Ван Шоувэнь.

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"Когда смогут быть возобновлены китайско-американские переговоры на высшем уровне, полностью зависит от Вашингтона, - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции, посвященной усилению торговых противоречий с США. - Мы провели уже четыре раунда консультаций, на которых был достигнут консенсус по многим аспектам. Мы даже выступали по этому поводу с совместным заявлением, однако американская сторона дает обещания и тут же их нарушает, начисто забывая про договоренности".

По его словам, США напоминают человека, который "подставляет нож к горлу собеседника, чтобы его убедить". "Это неравноправные переговоры. <...> Я бы хотел подчеркнуть, что единственным выходом из такой ситуации может стать искренность, взаимное доверие и приверженность своим заверениям", - резюмировал Ван Шоувэнь.

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