В Пекине считают, что США могут снизить дефицит торговли с КНР за счет экспорта технологий

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Вашингтон сможет более чем на треть сократить огромный дефицит в торговле с Китаем за счет снятия ограничений на экспорт высокотехнологичной гражданской продукции. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции заместитель министра коммерции КНР Фу Цзыин.

"Согласно анализу некоторых организаций США, при отмене барьеров на экспорт высокотехнологичной гражданской продукции отрицательное торговое сальдо Соединенных Штатов может снизиться на 35%, - сказал он. - В то же время те товары, которые нужны Китаю, американская сторона не продает - это и есть главная причина наблюдаемого дисбаланса в торговле".

По данным министерства торговли США, дефицит в торговле с Китаем - крупнейшим торговым партнером США - в 2017 году достиг рекордных $375,2 млрд. США обвинили Пекин в использовании субсидий для снижения цен и вывода американских конкурентов из ряда секторов экономики, а также в препятствовании импорту на территорию КНР. Вашингтон инициировал расследование, нарушает ли политика Китая в области интеллектуальной собственности права американских компаний. По его результатам действия китайского правительства были признаны "безосновательными, обременяющими и ограничивающими американскую торговлю".

Что наиболее востребовано

США могут улучшить показатели товарооборота с КНР и за счет наращивания экспорта продукции авиа- и машиностроения, а также аграрной продукции и одежды, заявил Фу Цзыин. Для примера он привел цифры: в 2017 году Китай импортировал американские автотранспортные средства на $13,1 млрд, поставив на рынок Соединенных Штатов аналогичную торговую номенклатуру всего на $1,4 млрд.

Подобная ситуация и в торговле сельскохозяйственными товарами - профицит Вашингтона достигает $16,4 млрд в год, а в сфере услуг положительная разница для США еще более очевидна - $54 млрд, сказал Фу Цзыин.

"Мы готовы содействовать более сбалансированному развитию совместной торговли и надеемся на позитивный настрой американской стороны, - заявил замглавы минкоммерции Китая. - Процессы глобализации необратимы, и существующие тенденции [по наращиванию масштабов и повышения качественной составляющей] в нашем торгово-экономическом взаимодействии с Вашингтоном не могут возыметь обратного эффекта", - резюмировал Фу Цзыин.