Программу льготной ипотеки для семей продлят до 2024 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Действие программы льготных ипотечных кредитов для семей, в которых рождается второй или третий ребенок, продлят до 2024 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Действие программы льготных ипотечных кредитов для семей продлят как минимум до конца 2024 года", - отметили в секретариате.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со ставкой 6% в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми.