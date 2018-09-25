{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Программу льготной ипотеки для семей продлят до 2024 года

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что ставку в 6% продолжат обеспечивать семьям при рождении второго или третьего ребенка
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Действие программы льготных ипотечных кредитов для семей, в которых рождается второй или третий ребенок, продлят до 2024 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

На эту тему
Снизить проценты по ипотеке легко

"Действие программы льготных ипотечных кредитов для семей продлят как минимум до конца 2024 года", - отметили в секретариате.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со ставкой 6% в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Интервью
Замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко — о новых инициативах и быстрой бюрократии
Замминистра рассказала о работе на должности, которую заняла в феврале 2018 года
Читать полностью