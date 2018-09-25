Промышленный кластер Алтайского края получит 100 млн рублей из федерального бюджета

БАРНАУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Более 100 млн рублей будет направлено на развитие промышленного кластерного объединения Алтайского края в рамках поддержки Минпромторга, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

"Инвестиции в реализацию проекта превышают 300 млн рублей. Планируемая доля средств федерального бюджета - 101,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, деньги получит Барнаульский завод АТИ, который входит в состав кластера. Планируется, что средства направят на программу модернизации в сфере производства экологически безопасных фрикционных изделий и последующего импортозамещения, которую планирует завершить к 2026 году.

"Проект позволит перевести 130 рабочих мест в разряд высокопроизводительных и создать 103 новых рабочих места. Объем налоговых отчислений в федеральный бюджет с момента реализации проекта дополнительно составит 116 млн рублей (114,1% от размера запрашиваемой субсидии)", - уточнил собеседник ТАСС.

Правительство Алтайского края поддерживает развитие промышленного кластера. Его участникам оказывают помощь на первом этапе, в том числе финансовую за счет фонда развития Алтайского края.

С 2016 года промышленные предприятия - участники кластеров получают государственную поддержку в виде субсидирования до 50% затрат на реализацию совместных проектов в целях импортозамещения. В бюджете на эти цели предусмотрено более 2,5 млрд рублей до 2020 года.