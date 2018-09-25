"Лукойл" в рамках buyback 17-21 сентября купил акций на $47,8 млн

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" в рамках программы обратного выкупа акций 17-21 сентября приобрел почти 685,1 тыс. бумаг по средней цене в $69,75 за штуку - на $47,8 млн, говорится в сообщении компании.
Акции приобретала Lukoil Securities Limited в соответствии с программой, объявленной 30 августа 2018 года.
Неделей ранее, в период с 12 по 14 сентября, компания купила акций на $26,6 млн.
"Лукойл" объявил о запуске с 3 сентября 2018 года программы по выкупу на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд. Завершить программу выкупа акций планируется 30 декабря 2022 года. При этом компания сообщала, что "Лукойл" сможет начать новую программу обратного выкупа акций, если текущая программа завершится ранее намеченного срока.
Глава и крупнейший акционер компании Вагит Алекперов говорил, что после погашения выкупленных акций его пакет составит порядка 30%, а участие вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна в капитале составит 10%.
Сейчас у Алекперова 24,8% компании, у Федуна - 9,8%, структуры ИФД "Капиталъ" владеют около 8%, дочерней структуре Lukoil Investment Cyprus принадлежит более 16%.