Группа "Аэрофлот" в январе - августе увеличила перевозки пассажиров почти на 10%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в январе - августе 2018 года перевезла 36,8 млн пассажиров, что на 9,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 7,7%, до 23,5 млн пассажиров, говорится в сообщении перевозчика.

В том числе в августе группа "Аэрофлот" перевезла 6 млн пассажиров, что на 14% больше, чем годом ранее. Авиакомпания "Аэрофлот" за это время перевезла 3,6 млн человек - на 11,7% больше, чем в августе прошлого года.

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в августе 2018 года увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании - на 9,4%. Рост предельного пассажирооборота составил 10,2% для группы и 7,8% для компании.

В августе группа ввела в эксплуатацию шесть самолетов: два Boeing 737-800, и четыре SSJ100. По состоянию на конец месяца парк группы насчитывал 358 воздушных судов.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".