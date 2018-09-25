Госдума ввела штрафы до 200 тыс. рублей за увольнение лиц предпенсионного возраста

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов до 200 тыс. рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Инициатива была внесена президентом.

Депутаты дополнили Уголовный кодекс РФ новой статьей "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". В соответствии с ней, такие действия предлагается наказывать "штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов". Оговаривается, что под предпенсионным возрастом "понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".

Как подчеркивается в пояснительной записке, "в связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста".

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин обращал внимание на "необходимость особенно в переходный период, когда вносятся изменения в пенсионную систему, сделать все, чтобы человек труда, гражданин предпенсионного возраста был защищен". "Мы считаем, что президент абсолютно правильно сделал, внеся данную законодательную инициативу", - добавил Володин.

Как пояснила ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, принятый закон аналогичен нормам, прописанным в статье 145 УК РФ ("Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет"). При этом она особо подчеркнула, что уголовная ответственность - "это крайний случай".

По словам Голиковой, "никто не отменяет нормы арбитражно-процессуального кодекса", разрешающие оспаривать в Рострудинспекции все случаи нарушения трудовых прав. Она добавила, что в прошлом году по статье 145 УК РФ было зафиксировано 2 тыс. обращений, по 1,3 тыс. из которых работодатели были привлечены к ответственности. При этом непосредственно по статье 145 в 2017 году было принято два решения по уголовному наказанию, добавила Голикова.

Закон был поддержан тремя парламентскими фракциями: "Единой Россией", "Справедливой Россией" и ЛДПР. Против были только депутаты КПРФ.

Пенсионный законопроект

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Позднее главой государства были внесены в Госдуму соответствующие поправки ко второму чтению проекта закона, которое намечено на 26 сентября.

24 сентября на заседании рабочей группы Госдумы, созданной для доработки законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, Володин отметил, что после принятия пенсионного пакета законов совершенствование законодательства в этой сфере продолжится с учетом изучения правоприменительной практики. По его словам, "рабочая группа продолжит заниматься совершенствованием пенсионного законодательства и изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от граждан с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат".