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В ЦБ сообщили о стабильном уровне инфляционных ожиданий

При этом в регуляторе отмечает возможное снижение в дальнейшем таких ожиданий

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Инфляционные ожидания в РФ, несмотря на шоки, сейчас находятся на стабильном уровне и могут начать снижаться при сохранении текущей ситуации. Об этом заявил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Андрей Липин, выступая на круглом столе в НИУ ВШЭ.

"Последние цифры показывают: несмотря на то, что мы получили несколько шоков нестабильности, инфляционные ожидания сейчас находятся на стабильном уровне, это достаточно хорошо. Соответственно при дальнейшем сохранении ситуации мы ожидаем дальнейшего снижения инфляционных ожиданий", - сказал он.

В августе инфляционные ожидания в РФ, по данным ЦБ, повысились до 9,9% с 9,7%. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, этому способствовало ослабление рубля в конце лета.

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РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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