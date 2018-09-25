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ЦБ вернется к идее разделения инвесторов-юрлиц на категории

Регулятор ранее отложил обсуждение этой темы до разрешения спора между "Транснефтью" и Сбербанком

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Банк России вернется к идее категоризации инвесторов-юридических лиц на финансовом рынке, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на Форуме производных финансовых инструментов, организованном Национальной фондовой ассоциацией.

"Разрешился спор между "Транснефтью" и Сбербанком, мы приветствуем нахождение компромисса. Тем не менее, мы должны сделать вывод из этого - стандарты продаж должны быть. И мы после того как завершим процесс корректировки российского законодательства квалифицированных и неквалифированных инвесторов-физлиц, должны подумать о том, что для юридических лиц тоже имеет право функционирование парадигмы "квалов" и "неквалов" (квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - прим.ТАСС) с различными способами продажи финансовых инструментов", - заявил Швецов.

В январе 2017 года "Транснефть" подала в суд на Сбербанк. Компания пыталась вернуть выплаченные Сбербанку по договорам о барьерных опционах 66,5 млрд руб., которые трубопроводная монополия потеряла в конце 2014 году из-за девальвации рубля.

"Транснефть" заявляла, что не знала о рисках таких сделок, а банк о них не предупредил. Арбитражный суд Москвы поддержал компанию и признал сделку недействительной. Позже апелляционный суд встал на сторону Сбербанка, "Транснефть" обжаловала это решение. Но вскоре стороны сообщили, что ведут переговоры о мировом соглашении. Оно было объявлено 28 декабря 2017 года, стороны отказались от взаимных претензий.

Где провести границу

Банк России в 2016 году заявил о необходимости разделения на категории инвесторов-юрлиц и подготовил соответствующий консультативный доклад. Но регулятор решил отложить обсуждение этой темы до разрешения спора между "Транснефтью" и Сбербанком.

По словам Швецова, необходимо определить, где провести грань между квалифированным и неквалифицированным инвестором-юрлицом, между продажами и финансовым консультированием и как правильно определить необходимость использования производных финансовых инструментов (ПФИ): "Чтобы предприятие, с одной стороны, этой историей не заигралось, с другой стороны, чтобы правильно понимало, что эти убытки по ПФИ нужно рассматривать не изолированно, а в комплексе со всем балансом финансовой или нефинансовой организации".

Банк России уже разработал новую концепцию категоризации инвесторов-физлиц на финансовом рынке. Если сейчас на финансовом рынке их две - "квалифицированный" и "неквалифицированный", то в будущем появится третья категория - "профессиональный". В зависимости от категории у инвесторов будет определенный набор финансовых инструментов, в которые они смогут инвестировать.

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