РЭЦ намерен открыть свои представительства во всех регионах России к 2020 году

ПСКОВ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Представительства российского экспортного центра (РЭЦ) появятся во всех регионах РФ к 2020 году. В субъектах будут открыты территориальные управления, а также центры поддержки экспорта, сообщил ТАСС директор по межрегиональным коммуникациям РЭЦ Дмитрий Макеев.

Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке правительства Российской Федерации. Центр представляет собой единое окно для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.

"В рамках запланированных мероприятий по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" к 2020 году планируется обеспечить присутствия РЭЦ во всех 85 субъектах РФ: [будут открыты] территориальные управления региональной сети АО "РЭЦ", представительства "РЭЦ", а также центры поддержки экспорта, функционально интегрированные в региональную сеть "РЭЦ", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, это необходимо для "предоставления широкого доступа предприятиям со всей страны к продуктам российского экспортного центра".

Сейчас собственная сеть РЭЦ представлена во всех федеральных округах и имеет подразделения в 15 городах: Белгороде, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Уфе и в Хабаровске. По итогам 2017 года сеть региональных подразделений РЭЦ оказала поддержку 2,4 тыс. экспортерам на общую сумму более $2 млрд.