Глава ФАС: РЖД с 2019 года должны получить инвестиционный грузовой тариф

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный грузовой тариф на железнодорожные перевозки должен появиться в 2019 году, заявил в интервью "Коммерсанту" глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Он напомнил, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) больше не будет получать надбавок к грузовому тарифу, а его индексация будет рассчитываться по формуле "инфляция минус 0,1%".

"Но если ОАО РЖД нужно построить ветку к какому-то месторождению, то компания может заключить концессионное соглашение, подготовить инвестпрограмму, и тогда кроме сетевого тарифа будет введен инвестиционный. Его оплачивает локально только компания, которая работает на месторождении и, возможно, население, если пойдут пассажирские поезда. Но только в пределах этой ветки. Мы упростим тарифную политику, разделим числитель на знаменатель. Было много ненужных надбавок, разрешений, региональных коэффициентов и так далее. После 31 декабря должны быть всего два тарифа - у них могут быть разные названия, но смысл простой - сетевой и инвестиционный", - пояснил Артемьев.

По его словам, сетевой значит "на всю сеть", для всех, а инвестиционный - это когда речь идет о том, чтобы реконструировать или построить конкретный объект или маршрут.

Комментируя возможность использования инвесттарифа в случае строительства, например, тоннеля на БАМе, которым пользуется множество грузоотправителей, глава ФАС отметил, что грузоотправитель получает инвесттариф под имеющийся грузопоток, под факт перевозки.

Ранее Артемьев говорил, что инвестиционные тарифы для РЖД могут быть введены в 2018 году.

По словам представителя ФАС, инвестиционные железнодорожные тарифы являются аналогом механизма "инфраструктурной ипотеки", разработать который должно правительство по поручению президента РФ Владимира Путина.

Идея инвестиционных тарифов для РЖД прорабатывается для того, чтобы создать механизм гарантирования частных инфраструктурных инвестиций, в том числе в рамках концессионных соглашений, когда инвестор строит примыкающую железнодорожную инфраструктуру, а РЖД платит за ее использование или выкупает, по аналогии с механизмом "инфраструктурной ипотеки", одновременно взимая провозные платежи, пояснял собеседник ТАСС.

Также инвестиционные тарифы, по мнению ФАС, дадут возможность заключать долгосрочные договоры с грузоотправителями по фиксированным ценам и конкурировать с другими видами транспорта, например, с трубопроводным транспортом на рынке перевозки нефтяных грузов.

Кроме того, такие тарифы позволят обеспечить возвратность инвестиций в обновление локомотивного парка, когда локомотивная составляющая выделяется в выручке РЖД в виде платы за тяговое усиление, рассчитанной на основе контракта жизненного цикла.