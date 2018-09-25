Гендиректором "Аэроэкспресса" назначена Алина Бисембаева из правительства Москвы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Алина Бисембаева, ранее работавшая заместителем руководителя департамента транспорта города Москвы, назначена с 18 сентября на должность генерального директора "Аэроэкспресса", говорится в сообщении компании.

Бисембаева сменила на этом посту Алексея Криворучко, покинувшего компанию в мае 2018 года.

"Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 г. В 2017 г. ее услугами воспользовались 11,7 млн человек. С момента основания "Аэроэкспресс" перевез уже более 100 млн пассажиров.