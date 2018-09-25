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Путин обсудит с Орешкиным вопросы макроэкономики

Также во вторник у главы государства состоится несколько других мероприятий, которые будут носить непубличный характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, на которой обсудит с министром вопросы макроэкономики. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня, помимо других мероприятий, [Путин] пообсуждает с министром Орешкиным макроэкономические вопросы, связанные с нашей экономикой", - отметил представитель Кремля. По его словам, также в этот день у президента состоится ряд других мероприятий, которые будут носить непубличный характер.также в этот день у президента состоится ряд других мероприятий, которые будут носить непубличный характер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичОрешкин, Максим Станиславович
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