Путин обсудит с Орешкиным вопросы макроэкономики

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, на которой обсудит с министром вопросы макроэкономики. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня, помимо других мероприятий, [Путин] пообсуждает с министром Орешкиным макроэкономические вопросы, связанные с нашей экономикой", - отметил представитель Кремля. По его словам, также в этот день у президента состоится ряд других мероприятий, которые будут носить непубличный характер.также в этот день у президента состоится ряд других мероприятий, которые будут носить непубличный характер.