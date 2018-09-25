В "Сколково" появится тестовая зона для беспилотников "Яндекс.Такси"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Тестовая зона для беспилотных автомобилей "Яндекс.Такси" будет запущена в "Сколково" этой осенью, рассказал ТАСС источник, знакомый с планами компании.

"На территории "Сколково" заработает тестовая зона беспилотных автомобилей "Яндекс.Такси", - сказал собеседник агентства.

В "Яндекс.Такси" сообщили, что такие планы у компании действительно есть. "В "Сколково" действительно заработает тестовая зона для передвижения беспилотных автомобилей "Яндекс.Такси". По территории "Сколково" можно будет перемещаться на беспилотнике "Яндекс.Такси". В машине на пассажирском сидении будет находиться опытный инженер, контролирующий автомобиль", - рассказали в пресс-службе компании.

Согласно планам "Яндекс.Такси", тестовая зона для передвижения беспилотных авто заработает в "Сколково" уже этой осенью. Другие детали в компании не уточнили.

В конце августа "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотное такси в особой экономической зоне Иннополис. По данным компании, это первое беспилотное такси в Европе. "За первую неделю работы тестовой зоны в Инополисе, к тестированию подключились несколько сотен человек", - рассказали в "Яндекс.Такси".

Работа над технологией для беспилотного автомобиля ведется с 2016 года, в ней используются наработки "Яндекса" из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В июне 2017 г.а "Яндекс.Такси" провело закрытое испытание беспилотного автомобиля. В испытании участвовали два прототипа - машины с установленными датчиками (собирают информацию о самом автомобиле и окружающей обстановке), а также со специальным программным обеспечением (обрабатывает данные с датчиков и определяет, как именно должна двигаться машина). Благодаря такому программно-аппаратному комплексу машины могут самостоятельно ехать по заданному маршруту, а также определять и объезжать препятствия (в том числе другие автомобили и людей). В случае, если препятствие объехать нельзя, машина останавливается.

В феврале 2018 года беспилотный автомобиль "Яндекса" впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне беспилотник проехал 789 км от Москвы до Казани.

В "Яндекс.Такси" утонили ТАСС, что сейчас тестируются беспилотные автомобили с уровнем автономности 4, 4+. Этот уровень предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя, и участие водителя не требуется (за исключением особых обстоятельств).