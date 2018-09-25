Профицит федерального бюджета в 2019 году составит 1,932 трлн руб.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн руб., следует из опубликованного во вторник Минфином проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

При этом в 2020 году профицит бюджета ожидается на уровне в 1,22 трлн руб., а в 2021 году - 0,95 трлн руб.

В том числе расходы федерального бюджета в 2019 году составят 18,037 трлн руб., в 2020 году - 18,994 трлн руб., а в 2021 году - 20,026 трлн руб. Доходы федерального бюджета заложены на уровне в 19,969 трлн руб., 20,219 трлн руб., и 20,978 трлн руб. в 2019, 2020 и 2021 годы соответственно, следует из законопроекта.

В законе о бюджете на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. Однако, по оценке первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, в текущем году бюджет будет исполнен с профицитом, который может превысить 2% ВВП.

Госдолг

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2020 года составит 11,612 трлн рублей. По итогам 2020 года внутренний госдолг не превысит 13,5 трлн рублей, 2021 года - 15,176 трлн рублей, говорится в материалах законопроекта.

В бюджете РФ на текущий год предусмотрен верхний предел государственного внутреннего долга на уровне в 10,58 трлн рублей.

Предельный объем Фонда развития на 2019 год составит 436,9 млрд рублей, на 2020 год - 582,79 млрд рублей, на 2021 год - 612,9 млрд рублей.

ОФЗ

Минфин планирует разместить в 2019 году облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 1,705 трлн рублей. При этом объем размещения ОФЗ в 2020 году составит 1,8 трлн руб., а в 2021 году - 1,578 трлн руб.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение ОФЗ, в 2019 году составит 720,2 млрд руб., в 2020 году - 579,6 млрд руб., в 2021 году - 984,8 млрд руб.

Ранее Минфин планировал занять на рынке большие объемы, так в проекте бюджета до его внесения в правительство планировались внутренние займы в 2019 году на уровне 2,47 трлн руб., в 2020 году - 2,421 трлн руб., в 2021 году - 2,606 трлн руб. При этом объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение ОФЗ, в 2019 году планировался в 720,2 млрд руб., в 2020 году - 579,7 млрд руб., в 2021 году - 984,5 млрд руб.

Объем заимствований на внешнем рынке не изменился и планируется на уровне $3 млрд ежегодно.