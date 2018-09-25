Минсельхоз: общая сумма господдержки АПК РФ в 2019 году может составить 302 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Общий объем средств, выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса РФ в 2019 году, может составить 302 млрд рублей. Об этом журналистам сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

На реализацию мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства в 2019 году из бюджета РФ планировалось выделить 242,6 млрд рублей, однако Минсельхоз считает эту сумму недостаточной и сообщал о необходимости выделения на эти цели дополнительных 59,7 млрд рублей. Позицию Минсельхоза поддерживал вице-премьер России Алексей Гордеев.

"Проект закона о бюджете внесен Минфином. Что касается нашей госпрограммы, то сумма 302 млрд рублей, в этом проекте есть", - сказала она.

По словам Фастовой, Минсельхоз согласовал с Минфином увеличение объемов господдержки. Средства будут выделяться как в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, так и рамках нового нацпроекта "Экспорт АПК".

"Сейчас остаются дебаты с нашими законодателями - Думой, Советом Федерации, где мы будем отстаивать наши интересы. Я думаю, они нас будут поддерживать", - добавила Фастова.

Экспорт сельхозпродукции

По словам Елены Фастовой, господдержка экспорта продукции АПК РФ на уровне 350 млрд рублей в течение шести лет позволит достичь обозначенного президентом России Владимиром Путиным показателя экспорта сельхозпродукции в размере $45 млрд к 2024 году.

"Наш KPI (ключевой показатель эффективности) - это $45 млрд. И 350 млрд рублей, которые мы запланировали в паспорте программы, мы считаем, позволят нам выполнить этот показатель", - сказала она.

Фастова отметила, что далее по истечении трех лет Минсельхоз будет принимать решение о том, необходимо ли дельнейшее расширение поддержки по этому направлению и, если будут какие-то проблемы - выходить в правительство. Она также добавила, что, по ее мнению, со следующего года необходимо глубже обратить внимание на малый бизнес и подумать про дополнительные меры его стимулирования.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт"

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев 24 сентября сообщил об утверждении паспорта нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Финансовая поддержка экспорта продукции АПК в рамках документа составит 350 млрд рублей на шесть лет. Цель нацпроекта - создать условия для устойчивого роста экспорта российской несырьевой продукции за счет комплекса специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки.

Президент России Владимир Путин в майском указе поручил увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 году. При этом экспорт продукции АПК должен вырасти до $45 млрд.