В Оренбургской области открыто новое месторождение с запасами более 2 млн тонн нефти

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Оренбургнефть" (дочернее общество "Роснефти") открыло в Оренбургской области новое месторождение нефти с извлекаемыми запасами более 2 млн тонн нефти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НК "Роснефть".

"ПАО "Оренбургнефть", дочернее общество НК "Роснефть", открыло новое нефтяное месторождение - Мамалаевское - с суммарными извлекаемыми запасами более 2 млн тонн нефти. Месторождение расположено в пределах Радовского лицензионного участка и открыто в результате бурения поисково-оценочной скважины на Мамалаевской структуре. Получены притоки нефти дебитом от 24 до 240 м3/сут.", - отмечается в сообщении.

При разработке месторождения планируется построить еще 13 эксплуатационных скважин и трубопровод протяженностью 11 км для транспортировки со скважин открытого месторождения до действующей автоматической групповой замерной установки соседнего Восточно-Капитоновского месторождения. Таким образом, за счет использования действующей инфраструктуры в компании намерены получить синергетический эффект.

"Оренбургнефть" ведет деятельность на территории четырех субъектов РФ (Оренбургская, Самарская, Саратовская области и Республика Башкортостан), 26 муниципальных образований. В состав "Оренбургнефти" входят Зайкинское газоперерабатывающее предприятие, а также ООО "Бугурусланнефть" - старейшее нефтедобывающее предприятие в регионе.