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Клиентов Сбербанка подключили к программе лояльности платежной системы "Мир"

Теперь держатели карт смогут получать кешбэк от партнеров программы
© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 25 сентября . /ТАСС/. Сбербанк России присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир". Теперь держатели карт смогут получать кешбэк от партнеров программы, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

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"Теперь держатели карт "Мир" Сбербанка смогут возвращать часть средств от покупки, совершив ее по карте "Мир" у партнеров программы. Размер суммы кешбэка зависит от условий конкретного партнера", - отмечается в сообщении.

Сбербанк уже выпустил 26 млн карт "Мир". Также обладатели карт продолжат получать бонусы "Спасибо от Сбербанка".

С июля текущего года был предусмотрен перевод на карты "Мир" всех сотрудников госпредприятий и лиц, получающих социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов. А с 1 июля 2020 года на национальный платежный инструмент предполагается перевести и всех пенсионеров.

Оператором карт "Мир" является Национальная система платежных карт (НСПК). Поводом для ее создания стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

В июле 2014 года была создана Национальная система платежных карт (НСПК), ставшая оператором платежной системы "Мир". 100% акций НСПК принадлежат Банку России.

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