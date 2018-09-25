Госдума утвердила исполнение бюджета Фонда социального страхования за 2017 год

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Фонда социального страхования (ФСС) за 2017 год. Согласно процедуре, закон об исполнении федерального бюджета и бюджета внебюджетных фондов принимается сразу в одном, окончательном чтении.

Исполнение бюджета ФСС за 2017 было утверждено по доходам в сумме 691,8 млрд рублей, по расходам - 670,8 млрд рублей, с профицитом 21 млрд рублей. При этом фактическое исполнение бюджета ФСС по доходам составило 107,7% к плану, по расходам - 98,2%. Основная часть расходов фонда (529,1 млрд рублей, или 78,9% всех расходов) направлена на выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и на другие расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составил 50,1 млрд рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 16,1 млрд рублей. Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили 22,9 млрд рублей. (102,4% к показателям закона и 97,8% к бюджетной росписи и на 10,9 млрд рублей, или на 5,2%, больше, чем в 2016 году).