Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2017 год

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2017 год. Согласно процедуре, закон об исполнении федерального бюджета и внебюджетных фондов принимается сразу в окончательном чтении.
В соответствии с принятым законом, бюджет фонда исполнен с профицитом в размере 82,2 млрд рублей. Доходы бюджета ФОМС составили 1,737 трлн рублей, что на 31,2 млрд руб. или на 1,8% выше утвержденного объема. Все расходные обязательства бюджета ФОМС выполнены, расходы произведены в сумме 1,655 трлн руб., из них на реализацию территориальных программ ОМС направлено субвенций в размере 1,537 трлн руб. Субвенция обеспечила установленный программой государственных гарантий подушевой норматив в размере 8,896 тыс. руб. (на 5,4% больше показателя 2016 года).
Вся высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, была оплачена за счет средств ОМС. На эти цели направлено 96,7 млрд руб. (100% от утвержденного объема). Высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 1 млн. человек. Полностью удовлетворены заявки субъектов РФ на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам: из бюджета ФОМС на эти цели направлено 3 млрд руб., что позволило привлечь на работу в село, рабочие поселки и поселки городского типа свыше 5 тыс. врачей.
По заявкам Фонда социального страхования РФ на оплату родовых сертификатов перечислено 16,1 млрд руб.
В ходе исполнения бюджета средства на госпрограмму "Развитие здравоохранения" были увеличены на 44,8 млрд руб., из них 34 млрд руб. - лекарственное обеспечение федеральных льготников, 6 млрд руб. - софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в регионах, 4 млрд руб. - закупка лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С.
Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составил 27,4 млрд рублей (100% от размера, утвержденного законом). Взносы от ОМС в бюджет Фонда достигли 98,2% от общего объема доходов - 1705,7 млрд рублей (101,6% от утвержденных показателей), что на 81,5 млрд рублей (на 5%) больше, чем в 2016 году.