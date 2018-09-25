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ВТБ и Росатом ведут переговоры по возможному финансированию строительства ледокола "Лидер"

Зампред правления ВТБ отметил, что объем риска на госкорпорацию составляет 150 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. ВТБ и госкорпорация "Росатом" ведут переговоры по возможному финансированию строительства атомных ледоколов нового поколения "Лидер". Об этом сообщил журналистам зампред правления ВТБ Валерий Лукьяненко в кулуарах NDExpo-2018.

"Ледоколы "Лидер" - новое технологическое решение, что касается атомных ледоколов. Стоимость его в районе 100 млрд рублей. Технологически закладка сегодня прорабатывается и финансирование двух атомных ледоколов. Банк готов предоставить финансирование нашему одному из лучших клиентов. В настоящее время ведутся переговоры", - сказал он.

Лукьяненко отметил, что также может идти речь о финансировании проектов Росатома по строительству еще двух универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220, если решение о строительстве будет принято.

"У нас в целом сегодня объем риска на Росатом составляет 150 млрд рублей, из них гарантийная операция - в районе 100 млрд рублей", - отметил он.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о принятии решения о строительстве атомных ледоколов "Лидер" на дальневосточной верфи "Звезда". В серию войдут три ледокола. Отмечалось, что вопрос с финансированием строительства решен.

В материалах к проекту бюджета на 2019-2021 годы сообщалось, что строительство двух ледоколов "Лидер" будет профинансировано из Фонда развития в 2023 году на сумму 33,25 млрд рублей. Строительство двух серийных ледоколов "Лидер" будет вестись из смешанных источников финансирования.

Ожидается, что ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 м. Ранее стоимость одного судна оценивалась в 70 млрд рублей.

Теги
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