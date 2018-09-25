Более 400 млн рублей направят на создание "умных" электросетей в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Филиал МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго" приступил в Новгородской области к реализации второго этапа проекта "Цифровой район электрических сетей", на которую направит 430 млн рублей. Модернизация сетей повысит надежность электроснабжения и сократит время устранения неисправностей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
"В планах энергетиков в 2019 году запустить в эксплуатацию интеллектуальную распределительную сеть в Боровичском районе. Параллельно ведется расширение "цифровой" распределительной сети в Валдайском районе, пуск которой состоялся в конце минувшего года. Объем инвестиций по второму этапу составит 430 млн рублей", - говорится в сообщении.
Сейчас в производственном отделении "Валдайские электрические сети" действует современный диспетчерский пульт, куда в режиме онлайн поступает информация о работе энергообъектов Валдайского района. Такая же диспетчерская появится и на базе производственного отделения "Боровичские электрические сети". В пресс-службе уточнили, что к 2019 году будет реконструировано 87 км воздушных линий электропередачи. После модернизации управлять энергообъектами будут интеллектуальные приборы.
Информация о состоянии оборудования, объеме потребления и качестве электроснабжения будет передаваться в режиме реального времени с помощью модулей энергомониторинга, интегрированных в сети. В случае сбоев на линии автоматика без участия персонала отключит поврежденный участок, сохраняя питание на других промежутках цепи.
Проект научно-технологической инициативы "Энерджинет" - "Цифровой район электрических сетей" реализуется в Новгородской области в рамках соглашения, подписанного в апреле 2017 года между правительством Новгородской области и ПАО "Россети". Цель внедрения "умных" сетей - повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей. В общей сложности объем инвестиций, направленный МРСК Северо-Запада на реализацию этого проекта, уже достиг 488 млн рублей. В проекте применяются компоненты отечественного производства.