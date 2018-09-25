Моряки начали сбор продуктов для экипажа арестованного в Нидерландах судна "Кузьма Минин"

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Клуб моряков в Нидерландах начал сбор продуктов для экипажа арестованного судна Мурманского морского пароходства (ММП) "Кузьма Минин", где из-за финансовых проблем судовладельца заканчивается запас продовольствия.
Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель Российского профсоюза моряков Сергей Фишов.
По данным профсоюза, теплоход "Кузьма Минин" в течение нескольких месяцев стоит в порту Тернезен (Нидерланды). Судно арестовано за долги судовладельца. По словам Фишова, во время недавнего визита на судно представителей Международной федерации транспортников (МФТ) выяснилось, что у моряков "нет ни фруктов, ни овощей, из продуктов - только небольшое количество мяса".
"На судне давно стоит проблема смены экипажа, сейчас обострилась ситуация с продовольствием, голландские моряки объявили в Facebook сбор помощи", - сказал Фишов.
По его словам, ММП еще не оплатило счет за питание экипажа судна на сумму €4,6 тыс. Более того, компания до сих пор не рассчиталась за предыдущую поставку провизии. Проблем с топливом на судне нет; зарплату моряки получают, отмечает глава профсоюза.
Как сообщал ранее Российский профсоюз моряков, всего в зарубежных портах в настоящее время остаются семь судов ММП, основная часть из них находится под арестом из-за долгов судовладельца. Экипажи четырех судов ММП обратились за помощью в Международную федерацию транспортных рабочих.
В начале сентября госинспекция труда в Мурманской области оштрафовала ММП на 403 тыс. рублей за несвоевременную выплату зарплаты, отпускных, несвоевременный расчет при увольнении и другие нарушения. Причиной финансовых трудностей ранее в ММП называли западные санкции, общую ситуация в мировой экономике и последствия затянувшегося кризиса на рынке морских перевозок.