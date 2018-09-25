Госдума приняла закон об освобождении от госпошлин сделок с аварийным жильем

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, освобождающий граждан от уплаты госпошлин за нотариальное удостоверение сделок по отчуждению недвижимости, которая расположена в аварийном и подлежащем сносу доме. Документ был инициирован законодательным собранием Иркутской области.
Сейчас за удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке, - в частности, сделок с недвижимостью, уплачивается госпошлина в размере 0,5% от суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 тыслей руб. От уплаты госпошлин при удостоверении сделок с недвижимостью в аварийном доме освобождены несовершеннолетние и ограниченно дееспособные собственники, а также собственники, которые владеют жильем в долевой собственности с несовершеннолетними или ограниченно дееспособными.
По мнению авторов законопроекта, эта норма устанавливает неравные условия для участников общей долевой собственности на аналогичные жилые помещения. В связи с этим закон распространяет льготу (беспошлинную регистрацию сделок) на всех граждан, имеющих в собственности недвижимость, расположенную в аварийном и подлежащем сносу доме.
Льгота распространится не только на сделки по продаже такого жилья, но и на все виды сделок по отчуждению недвижимого имущества. При этом в законе не устанавливается, что норма будет применяться в отношении только жилых помещений.
Закон направлен на содействие решению актуальной проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, отмечается в пояснительной записке к документу.