Замминистра финансов РФ: ситуация с рублем несколько успокоилась

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ситуация с курсом рубля несколько успокоилась, а операции Банка России на валютном рынке помогут стабилизировать валюту, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Сейчас ситуация несколько успокоилась, и вот мы видим аналогичную реакцию в рубле. Плюс ЦБ принял меры по обеспечению финансовой стабильности и снижению волатильности на финансовом рынке, в том числе в части своих операций на валютном рынке - это довольно серьезные объемы. Если посчитать до конца года, то с момента приостановки в середине августа это порядка $25-27 млрд, и это, очевидно, будет помогать стабилизировать валюту", - сказал Колычев.

Он также отметил, что последние несколько недель на курс рубля оказывала нестабильность на развивающихся рынках: "Рубль и Россия находятся не в вакууме. Конечно, они с оглядкой на эти процессы тоже торговались".

Колычев напомнил, что действующее бюджетное правило направлено на то, чтобы разорвать корреляцию рубля и цены на нефть. "С момента запуска этого механизма в начале февраля 2017 года было видно, что корреляции и нету", - сказал он.