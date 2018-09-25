Титов сообщил о закрытии семи дел в отношении бизнесменов о создании преступных сообществ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Семь уголовных дел были прекращены в отношении предпринимателей по статье 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества") в 2018 году. Об этом во вторник журналистам сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Если говорить о результатах этого года: 86 успехов, из них 50 - на федеральном уровне, 36 - на региональном, в семи случаях - прекращение уголовного дела, когда полностью все обвинения были сняты. Еще в двух случаях - изменение приговора", - сказал Титов.

По данным общественного омбудсмена по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей, находящихся под стражей и в местах лишения свободы, Александра Хуруджи, по статье 210 УК РФ против предпринимателей ежегодно возбуждается около 100 дел.

Титов, несмотря на успехи, считает, что состояние дел в этой сфере тяжелое. "Но мы все же обратили внимание власти, правоохранительных органов, прокуратуры, которая является нашим главным партнером в этой работе, сумели эти приговоры пересмотреть, восторжествовала справедливость", - добавил бизнес-омбудсмен.

"Без "лондонского списка" в 14 случаях удавалось меру пресечения изменить. Далеко недостаточно, но больше, чем было раньше. Но недостаточно, чтобы изменить ситуацию в целом в стране", - подчеркнул Титов.

Статья 210 была введена в УК в 1996 году. В 2003 и 2006 годах в нее были внесены изменения, после которых, по мнению Титова, силовики используют ее, чтобы оказывать давление на предпринимателей. "Для нас проблемными являются несколько уголовных статей, которыми мучают предпринимателей: 159-я ("Мошенничество") - "резиновая" статья, 210-я - это резервная статья, ставшая эффективным инструментом, последним аргументом, чтобы предпринимателя не отпускать", - отметил бизнес-омбудсмен.