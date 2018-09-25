{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

ВТО: торговая война угрожает стабильности мирового экономического роста

Если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию, ни один регион не избежит негативных последствий, подчеркнул директор организации Роберту Азеведу

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Мировая торговля столкнулась с целым рядом рисков, вызванных в том числе новыми взаимными пошлинами ряда стран, заявил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу, выступая во вторник в Берлине на съезде германских промышленников.

На эту тему
Как США вводили пошлины на импорт стали и алюминия

"В настоящее время есть множество тревожных сигналов. Продолжающаяся эскалация отношений может спровоцировать значительные риски для стабильности, рабочих мест и того [экономического] роста, который мы сейчас наблюдаем", - сказал он.

По словам Азеведу, ни один регион не сможет избежать негативных последствий, если ситуация будет развиваться по худшему сценарию.

В последние месяцы Вашингтон по инициативе президента США Дональда Трампа предпринял ряд протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Летом США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары стоимостью $50 млрд. Китай ответил зеркально.

С 24 сентября начали действовать новые 10%-ные пошлины США на импорт китайских товаров на общую сумму $200 млрд. С 1 января 2019 года ставка вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд.

Теги
Торговая война
Гостиница в Москве в стиле сталинских высоток за 4 млрд рублей будет сдана до 2021 года
Комплекс "Алкон III" с 31-этажной гостиницей будет расположен на Ленинградском проспекте
Читать полностью