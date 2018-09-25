Правительство Дагестана уделит особое внимание развитию инфраструктуры

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Дагестана намерено основное внимание уделить развитию инфраструктуры в республике, сообщил журналистам врио председателя правительства региона Артем Здунов, кандидатуру которого во вторник согласовал республиканский парламент на пост премьер-министра Дагестана.

"После завершения инвентаризации <...> сейчас формируем все условия для того, чтобы заходили инвестиции. Это именно то доверие, о котором я сегодня говорил, и доверие это формируется исходя из того, какие земли мы предлагаем, какую инфраструктуру предлагаем. Поэтому сейчас основное внимание - на развитие инфраструктуры, в том числе и социальной. <...> Мы должны заняться завершением многих недостроев, активно участвовать в государственных программах РФ, основной упор - это школы, детские лечебные учреждения, детские оздоровительные учреждения, <...> все, что связано с водоподведением и водоочисткой", - сказал Здунов.

Он добавил, что для повышения эффективности работы, если потребуется, возможна оптимизация. "Если речь идет о том, чтобы просто повысить эффективность работы каждого сотрудника, нашу общую эффективность, тогда прежде всего мы будем думать об этом [оптимизации]", - отметил Здунов.

Глава Дагестана Владимир Васильев 24 сентября внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру 40-летнего врио председателя правительства Артема Здунова на пост главы правительства. Парламент региона во вторник кандидатуру согласовал.

Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. Учился в Казанском финансово-экономическом институте, является кандидатом экономических наук. С 2010 года был заместителем министра экономики Татарстана, с 2014 года возглавил министерство. С 7 февраля 2018 года - председатель правительства Дагестана.

После избрания 9 сентября Васильева на пост главы республики, согласно нормам законодательства, правительство региона ушло в отставку. При этом Васильев постановил правительству продолжать выполнять свои функции до формирования нового состава.