Башкирия предложила провинции Вьетнама Бариа-Вунгтау сотрудничать в сфере промышленности

УФА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов предложил сотрудничать с провинцией Вьетнама Бариа-Вунгтау в сфере промышленности и выразил готовность поставлять в регион автобусы, строительную технику и нефтегазовое оборудование. Об этом он сказал во вторник на встрече с делегатами из провинции, которую возглавляет член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, председатель Народного совета провинции Нгуен Хонг Линь.
"Наша республика - один из ведущих центров российской нефтехимической промышленности. Мы главным образом экспортируем во Вьетнам продукцию химической промышленности и нефтепродукты. При этом наша республика имеет развитое машиностроение. Мы готовы поставлять во Вьетнам автобусы, вертолеты, строительную технику, нефтегазовое оборудование. Можно рассмотреть возможность локализации производства части оборудования прямо в провинции Бариа-Вунгтау", - отметил Хамитов.
По его словам, пока у республики с Вьетнамом "скромный внешнеторговый оборот". "По итогам прошлого года он был менее $10 млн, при этом 95% оборота - экспорт из Башкирии", - уточнил Хамитов.
Как отметил Хонг Линь, между провинцией Бариа-Вунгтау и Башкирией есть несколько наиболее перспективных отраслей. "В их числе - туризм, культурный обмен, промышленность и сельское хозяйство. Считаю, что именно в этих отраслях имеется потенциал для нашего сотрудничества", - сказал он.
Он также подтвердил заинтересованность в создании совместных предприятий. "Мы хотим тесно сотрудничать в области создания совместных предприятий. Например, в Бариа-Вунгтау функционирует российско-вьетнамское нефтегазовое предприятие "Вьетсовпетро", - пояснил Хонг Линь.