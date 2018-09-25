ОСК намерена направить около 4 млрд рублей на судоремонтный завод в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует направить около 4 млрд рублей на строительство судоремонтного завода в дагестанском городе Каспийске, куда будет переведена Каспийская флотилия из Астрахани. Об этом сообщил во вторник на сессии парламента региона врио председателя правительства республики Артем Здунов.

"В рамках принятого решения по перебазированию Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск, достигнуты договоренности о строительстве на производственных площадях завода "Дагдизель" судоремонтного производства. На указанные цели ОСК России предполагает направить около 4 млрд рублей", - сказал он.

В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. В конце июня главком Военно-морского флота адмирал Владимир Королев сообщил, что перевод флотилии будет осуществляться поэтапно по мере строительства инфраструктуры. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 10 июля глава Дагестана Владимир Васильев рассказал о планах республики по строительству судоремонтного завода и нахимовского училища. При этом он попросил поддержки Путина в решении проблемы инфраструктуры Каспийска.

В конце августа замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил ТАСС, что возведение инфраструктуры для перевода Каспийской флотилии в Дагестан планируется завершить в 2020 году. Он сказал, что в 2018 году завершается первый этап создания инфраструктуры, что позволит перебазировать почти 60% боевого состава военных судов флотилии.

Завод "Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане. Основные направления деятельности - выполнение оборонных заказов, а также производство судовых промышленных дизельных двигателей. "Дагдизель" является градообразующим предприятием для моногорода Каспийска, недавно завод находился на грани банкротства. После вхождения в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" положение на предприятии улучшилось - сейчас на заводе разрабатывают перспективные образцы вооружения и авиатехнику.