{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство обеспечит закупку отечественного оборудования операторами по "закону Яровой"

Соответствующее постановление кабмина уже подготовлено, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Подготовлено постановление правительства, призванное обеспечить внедрение компаниями в рамках "закона Яровой" отечественного оборудования для хранения данных.

На эту тему
Как работает "пакет Яровой"

Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании по вопросам импортозамещения в радиоэлектронике и развития рынка компонентной базы.

"Уже началась поставка таких систем в интересах "Мегафона", и чтобы остальные компании начали внедрять отечественное оборудование мы с Министерством цифрового развития подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в правила хранения информации операторами связи", - сказал он.

По словам Мантурова, уже имеются технологические наработки по обеспечению выполнения законодательных требований по переходу операторов связи на российские системы хранения данных, они были разработаны дочерней компанией ГК "Ростех", решение сертифицировано ФСБ России.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
Гостиница в Москве в стиле сталинских высоток за 4 млрд рублей будет сдана до 2021 года
Комплекс "Алкон III" с 31-этажной гостиницей будет расположен на Ленинградском проспекте
Читать полностью