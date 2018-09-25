Правительство обеспечит закупку отечественного оборудования операторами по "закону Яровой"

Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании по вопросам импортозамещения в радиоэлектронике и развития рынка компонентной базы.

"Уже началась поставка таких систем в интересах "Мегафона", и чтобы остальные компании начали внедрять отечественное оборудование мы с Министерством цифрового развития подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в правила хранения информации операторами связи", - сказал он.

По словам Мантурова, уже имеются технологические наработки по обеспечению выполнения законодательных требований по переходу операторов связи на российские системы хранения данных, они были разработаны дочерней компанией ГК "Ростех", решение сертифицировано ФСБ России.