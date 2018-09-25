ФСБ переквалифицировала обвинение бывшему вице-президенту группы "Росгосстрах" Хачатурову

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи ФСБ переквалифицировали обвинение с растраты на мошенничество бывшему вице-президенту группы "Росгосстрах" Сергею Хачатурову. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных во вторник в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на продление ареста бизнесмену, передает корреспондент ТАСС.

"29 августа Хачатурову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - огласила судья.

Как рассказал ТАСС адвокат обвиняемого Виктор Макаренко, "фактические обстоятельства остались те же, обвинение изложено в новой редакции, его действиям дана квалификация по ч. 4 ст. 159 УК РФ". Ранее обвинение Хачатурову было предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Максимальный срок наказания по обеим статьям - до 10 лет лишения свободы.

В апелляционной жалобе защита просила избрать Хачатурову более мягкую меру пресечения и перевести его под домашний арест. "Инкриминируемые моему подзащитному деяния соответствуют предпринимательской деятельности компании, которой он руководил", - сказал Макаренко. Адвокат также заявил, что защита бизнесмена обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на избрание Хачатурову меры пресечения в виде заключения под стражу 14 апреля и "дело истребовано для изучения из Лефортовского суда".

Представитель прокуратуры просила постановление оставить без изменений. Суд не нашел оснований для освобождения бизнесмена из-под стражи и признал законным продление срока ареста Хачатурову. "Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда. Таким образом, бизнесмен останется в СИЗО до 17 ноября.