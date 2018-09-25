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Санкции в отношении России

Медведев: РФ по-прежнему критически зависит от импорта в сфере радиоэлектроники

По словам премьера, ситуация усугубляется санкциями в отношении России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия по-прежнему критически зависит от импорта в сфере радиоэлектроники, зарубежные конкуренты пытаются усилить этот разрыв в технологиях не только экономическими методами, но и с помощью санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по импортозамещению в сфере радиоэлектроники.

Он отметил, что отечественная радиоэлектронная промышленность долгое время ориентировалась исключительно на нужды обороны и безопасности, "и по этим направлениям мы во многом уверенно конкурируем с зарубежной техникой", однако в гражданском секторе ситуация принципиально иная. "Достаточно долгое время мы обходились при помощи закупки соответствующих определенных техники и компонентов за границей, отечественных продуктов мало", - сказал премьер, подчеркнув, что в 2017 году доля российских компаний на рынке радиоэлектроники составляла около 22%.

"Причем, и это, наверное, самая уязвимая позиция, некоторые технологии и, соответственно, изделия, у нас вообще не производятся. Мы по-прежнему, это нужно признать прямо, критически зависим от импорта", - констатировал Медведев. По его словам, зарубежные конкуренты "делают все, чтобы этот разрыв только нарастал, причем делают это не только экономическими методами, что естественно в конкурентном мире, но и, к сожалению, политическими методами - через санкции, и это делает наш рынок весьма уязвимым".

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При этом председатель правительства выразил уверенность, что "российские производители способны бороться за увеличение своей доли на нашем рынке радиоэлектронного оборудования". "Здесь могут и должны, конечно, быть востребованы технологические заделы оборонки, ну и гражданские наработки - тем более, что в современном мире одно обогащает другое. Раньше у нас был прямой трансфер оборонных технологий в гражданские, сейчас иногда гражданские технологии приходят в оборонку", - сказал Медведев, подчеркнув, что этот процесс "нужно всячески поощрять".

Глава кабмина отметил, что состояние дел в российской радиоэлектронной промышленности постоянно находится в поле внимания властей. По его словам, радиоэлектронные устройства лежат в основе современного цифрового мира. "Способность национальной экономики такие технологии производить, создавать и воспроизводить во многом определяет перспективы цифровизации экономики в целом", - отметил он.

Медведев обратил внимание, что рынок радиоэлектроники в РФ стабильно растет. "По прогнозам экспертов в ближайшие десятилетия, году к 2030, его объем увеличится где-то в 2,5 раза - превысит 8 трлн рублей. Увеличивается и производство [радиоэлектронного оборудования]: его рост в России в первом полугодии [текущего года] составил 21% [к аналогичному периоду 2017 года]", - сказал премьер.

Производство с ориентацией на рынок

Производство российских радиоэлектронных изделий не должно зависеть лишь от госзаказа, а должно ориентироваться на динамичный рынок, заявил Медведев.

"Мы видим, что результаты в целом есть, но свою долю рынка нам, конечно, никто просто так не отдаст, нужны дополнительные эффективные меры", - сказал Медведев на совещании об импортозамещении в изделиях радиоэлектроники и развитии рынка сбыта российской электронной компонентной базы.

По словам премьера, "принципиально важно, чтобы производство было ориентировано на динамичный рынок и не зависело только от государственного заказа". "Требуется более точная настройка системы поддержки российских компаний, чтобы преодолеть существующее отставание от зарубежных конкурентов и принять меры, которые обеспечат широкое использование российской электронной компонентной базы", - сказал Медведев.

Вместе с тем глава правительства обратил внимание на меры, которые приняты по импортозамещению в сфере радиоэлектроники. В частности, действует специальная госпрограмма, в рамках которой отечественные компании получают поддержку на исследования и модернизацию производственной базы.

Кроме того, по его словам, эффективность продемонстрировало заключение специальных инвестконтрактов, большую работу проводит Фонд развития промышленности.

"Я основной смысл нашей сегодняшней встречи вижу как раз в том, чтобы мы с вами поделились соображениями, что еще можно было бы сделать в рамках регулятивных функций государства и правительства для стимулирования и поддержки сбыта нашей радиоэлектронной промышленности", - сказал Медведев, призвав делиться и нетривиальными идеями.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСанкции в отношении России
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