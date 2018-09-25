Медведев: РФ по-прежнему критически зависит от импорта в сфере радиоэлектроники

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия по-прежнему критически зависит от импорта в сфере радиоэлектроники, зарубежные конкуренты пытаются усилить этот разрыв в технологиях не только экономическими методами, но и с помощью санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по импортозамещению в сфере радиоэлектроники.

Он отметил, что отечественная радиоэлектронная промышленность долгое время ориентировалась исключительно на нужды обороны и безопасности, "и по этим направлениям мы во многом уверенно конкурируем с зарубежной техникой", однако в гражданском секторе ситуация принципиально иная. "Достаточно долгое время мы обходились при помощи закупки соответствующих определенных техники и компонентов за границей, отечественных продуктов мало", - сказал премьер, подчеркнув, что в 2017 году доля российских компаний на рынке радиоэлектроники составляла около 22%.

"Причем, и это, наверное, самая уязвимая позиция, некоторые технологии и, соответственно, изделия, у нас вообще не производятся. Мы по-прежнему, это нужно признать прямо, критически зависим от импорта", - констатировал Медведев. По его словам, зарубежные конкуренты "делают все, чтобы этот разрыв только нарастал, причем делают это не только экономическими методами, что естественно в конкурентном мире, но и, к сожалению, политическими методами - через санкции, и это делает наш рынок весьма уязвимым".