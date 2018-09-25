Ростуризм предупредил туроператоров о возможных проблемах авиакомпаний РФ со слотами в КНР

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ростуризм предупредил туроператоров в связи с возможными проблемами авиакомпаний РФ с получением слотов в аэропортах КНР, говорится в сообщении агентства, опубликованного во вторник на сайте ведомства.
"Федеральное агентство воздушного транспорта сообщает об имеющихся у российских авиаперевозчиков проблемах с получением слотов в аэропортах Китайской Народной Республики и длительных сроках прохождения аккредитации для начала выполнения полетов в пункты на территории Китая", - говорится в сообщении Ростуризма.
В связи с данной информацией во избежание нештатных ситуаций, связанных с отменой или переносом даты начала полетов, и с целью предотвращения нарушения прав туристов Ростуризм настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Китай, исключить практику продажи билетов на регулярные и чартерные рейсы в города КНР без наличия у авиаперевозчиков, с которыми они имеют договорные отношения, всех необходимых разрешительных документов от авиационных властей КНР и подтверждения слотов в аэропортах назначения.