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Ростуризм предупредил туроператоров о возможных проблемах авиакомпаний РФ со слотами в КНР

Ведомство призывает исключить практику продажи билетов на регулярные и чартерные рейсы в города КНР без наличия у авиаперевозчиков всех необходимых разрешительных документов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ростуризм предупредил туроператоров в связи с возможными проблемами авиакомпаний РФ с получением слотов в аэропортах КНР, говорится в сообщении агентства, опубликованного во вторник на сайте ведомства.

"Федеральное агентство воздушного транспорта сообщает об имеющихся у российских авиаперевозчиков проблемах с получением слотов в аэропортах Китайской Народной Республики и длительных сроках прохождения аккредитации для начала выполнения полетов в пункты на территории Китая", - говорится в сообщении Ростуризма.

В связи с данной информацией во избежание нештатных ситуаций, связанных с отменой или переносом даты начала полетов, и с целью предотвращения нарушения прав туристов Ростуризм настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Китай, исключить практику продажи билетов на регулярные и чартерные рейсы в города КНР без наличия у авиаперевозчиков, с которыми они имеют договорные отношения, всех необходимых разрешительных документов от авиационных властей КНР и подтверждения слотов в аэропортах назначения.

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