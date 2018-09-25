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Комитет Госдумы рекомендовал утвердить кандидатов на посты членов совета директоров ЦБ РФ

Нижняя палата парламента рассмотрит соответствующие кандидатуры 10 октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента утвердить в должности членов совета директоров Банка России десять кандидатов, представленных главой ЦБ и рекомендованных президентом РФ.

Согласно законодательству о ЦБ РФ, председатель Банка России Эльвира Набиуллина в связи с окончанием срока полномочий совета директоров регулятора направила в Госдуму предложения по новому составу совета. Она предложила продлить полномочия семи членов совета и назначить трех новых.

Новыми членами совета директоров Банка России Набиуллина предложила назначить заместителя председателя ЦБ Руслана Вестеровского, директора юридического департамента ЦБ Алексея Гузнова и руководителя службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуту.

Также предлагается продлить полномочия действующих членов совета директоров: первых зампредов ЦБ Сергея Швецова и Ксении Юдаевой, заместителей председателя ЦБ Дмитрия Скобелкина и Владимира Чистюхина, начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежды Ивановой, а также советников главы ЦБ Сергея Игнатьева и Алексея Симановского.

В действующий совет директоров регулятора, помимо главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, входят зампреды ЦБ Ольга Полякова и Василий Поздышев, первые зампреды Дмитрий Тулин и Ольга Скоробогатова.

Госдума рассмотрит вопрос об утверждении нового состава совета директоров на пленарном заседании 10 октября. Депутаты будут голосовать по каждой кандидатуре отдельно.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаЮдаева, Ксения Валентиновна
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