Росатом отправил на Балтийский завод первый реактор для нового атомного ледокола

ТАСС, 25 сентября. Росатом отправил первый реактор "Ритм-200" для атомного ледокола "Урал" на Балтийский завод, где строится ледокол нового поколения, сообщает пресс-служба "Атомэнергомаша" (энергомашиностроительный дивизион Росатома).
"Мы завершили изготовление первого парогенерирующего блока для атомохода "Урал" и отправили его заказчику. Работы на втором блоке также вышли на финишную прямую: корпус реактора успешно прошел гидроиспытания, идет подготовка к контрольной сборке с внутрикорпусными устройствами и крышкой", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Атомэнергомаш" Андрея Никипелова.
Реактор отправлен с производственной площадки ПАО "ЗиО- Подольск". В сообщении отмечается, что по железной дороге реактор будет транспортирован до станции "Новый порт" Санкт-Петербурга, где его перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфи Балтийского завода.
"Мы завершили изготовление первого парогенерирующего блока для атомохода "Урал" и отправили его заказчику. Работы на втором блоке также вышли на финишную прямую: корпус реактора успешно прошел гидроиспытания, идет подготовка к контрольной сборке", - отметил генеральный директор АО "Атомэнергомаш Андрей Никипелов.
О реакторе
"Ритм-200" - новейшая реакторная установка для ледокольного флота, она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.
Вес реактора составляет 147,5 тонн, высота - 7,3 метра, диаметр - 3,3 м.
Новые ледоколы
Три универсальных двухосадочных атомных ледокола ЛК-60Я проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал") станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трех метров. Строительство судов ведется в Санкт-Петербурге на верфях "Балтийского завода".