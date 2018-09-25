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ЦБ может повысить коэффициенты риска по ипотеке с взносом до 20%

Банк России беспокоит не столько рост объемов ипотечного кредитования в целом, сколько рост его наиболее рискованного сегмента, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Центральный банк РФ может повысить коэффициенты риска по ипотечным кредитам с первым взносом менее 20%. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Госдуме РФ.

"Мы повышали в этом году и может быть еще повысим коэффициент именно по наиболее рискованным видам (ипотечного - прим. ТАСС) кредитования", - сказала Юдаева.

ЦБ беспокоит не столько рост объемов ипотечного кредитования в целом, сколько рост его наиболее рискованного сегмента, добавила она. "Сейчас как наиболее рискованный его сегмент мы видим сегмент с первоначальным взносом менее 20%", - сказала первый зампред Банка России.

Юдаева напомнила, что эта ситуация несет потенциальные риски финансовой стабильности: именно с ипотечного рынка начался кризис 2008-2009 годах в ряде стран.

Теги
РоссияЮдаева, Ксения Валентиновна
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