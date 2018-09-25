Грибную ферму стоимостью 9 млрд открыли в ОЭЗ "Узловая" под Тулой

ТУЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Компания "Агрогриб" во вторник открыла в Тульской области тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию шампиньонов. Он расположен на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая", объем инвестиций - около 9 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Комплекс по выращиванию шампиньонов будет круглогодично поставлять на рынок Тульской области и соседних регионов порядка 10 тыс. т продукции. Выход на полную производственную мощность планируется к 2020 году, выпуск грибов увеличится при этом до 25 тыс. т в год. Объем инвестиций оценивается более чем в 9 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.
На предприятии создано 500 рабочих мест, в ближайшие два года планируется открыть еще 400. В церемонии запуска предприятия участвовал первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, который отметил, что "в Тульскую область пришел надежный, социально ответственный инвестор", успешно реализовавший свои проекты в ряде других регионов.
Соглашение о сотрудничестве между компанией "Агрогриб" и правительством Тульской области было подписано в сентябре 2016 года на Сочинском международном инвестиционном форуме. "Это только один из проектов, которые реализуются здесь, в ОЭЗ "Узловая". Планомерная работа последних лет дает результат - территория развивается, сюда приходят новые резиденты. В ближайшее время здесь должно заработать еще несколько производств", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Алексея Дюмина.
Предприятие "Агрогриб" с 2016 года зарегистрировано в Тульской области, является дочерней структурой компании "Агро-инвест", тепличные комплексы которой расположены в Калужской области.
ОЭЗ "Узловая" площадью 471 га создана в 2016 году, находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автомобильной дороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона - Тулой и Новомосковском.