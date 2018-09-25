{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Консультативный совет по иностранным инвестициям пройдет 15 октября

Минэкономразвития, МИД, Управление делами президента и Аппарат правительства должны обеспечить подготовку и проведение заседания

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился провести 32-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям 15 октября в Москве. Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации.

"Провести 15 октября 2018 года в Москве 32-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России", - говорится в документе.

Распоряжение предписывает Минэкономразвития, МИД, Управлению делами президента и Аппарату правительства РФ обеспечить подготовку и проведение заседания. Кроме того, расходы, связанные с организацией мероприятия и транспортным обслуживанием, за исключением затрат на оплату проживания и питания иностранных участников, предполагается произвести за счет федерального бюджета.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Глава ЦБ Аргентины подал в отставку в разгар переговоров с МВФ
Луис Капуто принял такое решение "по личным мотивам", сообщили в Центробанке
Читать полностью