Комитет Госдумы одобрил аннулирование лицензий на рынке ценных бумаг за незаконные лотереи

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект, усиливающий санкции за нарушения законодательства о лотереях для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 9 октября.
Проект документа устанавливает право Банка России аннулировать лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в случае привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг к административной ответственности за незаконные организацию или проведение азартных игр или за нарушение законодательства о лотереях в части проведения лотереи без решения правительства РФ о ее проведении.
Также законодательство об азартных играх предлагается дополнить нормами, предусматривающими проведение организаторами азартных игр отдельных видов таких игр исключительно в казино и залах игровых автоматов, расположенных в игорных зонах.
"Цель законопроекта - более эффективно противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - говорится в пояснительной записке.