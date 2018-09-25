Минэкономразвития РФ одобрило заявку на создание в Дагестане второй ТОР

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ одобрило заявку Дагестана на создание в республике второй территории опережающего развития (ТОР). Как сообщил во вторник врио председателя правительства республики Артем Здунов, новая ТОР будет открыта на территории моногорода Дагестанские Огни.
Ранее ТАСС сообщал, что моногород Дагестанские огни на юге республики рассчитывает до конца 2018 года получить статус ТОР. Желание стать резидентами территории высказали более десяти местных компаний.
"В целях создания точки притяжения инвесторов в южной части региона одобрена заявка по созданию ТОР "Дагестанские Огни", - сказал Здунов на сессии парламента региона.
Врио главы республиканского правительства сообщил также, что правительство РФ одобрило предложение региона о расширении границ действующей ТОР "Каспийск". "Там не было земель, развиваться было некуда. Сейчас ситуация коренным образом поменялась", - отметил Здунов.
По его словам, соответствующие проекты постановлений находятся на подписании в правительстве РФ.
Город Дагестанские Огни с населением около 30 тыс. человек расположен на юге Дагестана. Градообразующим предприятием города является стекольный завод. В июле 2014 года распоряжением правительства РФ город Дагестанские Огни включен в категорию моногородов.
Первая в Дагестане ТОР "Каспийск" создана в одноименном моногороде в марте 2017 года. Соглашения о намерении стать резидентами ТОР подписаны с 16 компаниями, многие из которых - местные предприятия, расширяющие свои производства. Статус резидента имеют три компании - "Инкомтех", реализующая проект по созданию производства композитных материалов, "Дагинновации" с проектом по изготовлению оборудования для производства композитных материалов, а также "Каспийский завод стекловолокна". Суммарный объем инвестиций в эти проекты составляет порядка 3 млрд рублей, в ходе их реализации планируется создать около 500 рабочих мест.