Гонконг выразил желание инвестировать в строительство гостиниц и ресторанов в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился во вторник с представителями делового сообщества Гонконга, в ходе которой обсуждалось дальнейшее сотрудничество между двумя городами. Как сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии, в частности, азиатские коллеги выразили желание инвестировать в строительство гостиниц и ресторанов в Москве.
"25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с представителями делового сообщества Гонконга. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между столицей России и Гонконгом, в том числе, привлечение гонконгских компаний в <...> строительство гостиниц 3* и 5*, коммерческой недвижимости, ресторанный бизнес; локализация производства гонконгских компаний в Москве", - говорится в сообщении.
Глава делегации и руководитель одной из крупнейших строительных компаний Гонконга Hang Lung Properties Ронни Чан отметил, что за последние годы в Москве реализовано много крупных проектов, в частности, в транспортной сфере. "Мои коллеги активно занимаются развитием городской инфраструктуры и заинтересованы в сотрудничестве с Москвой", - подчеркнул Чан.
Собянин сообщил, что сегодня Москва является привлекательной площадкой для инвестиций в стране. "За последние годы объем инвестиций вырос более чем на 70% - это самый высокий результат в России. Город вкладывает средства в развитие транспортной системы, общественного пространства, социальной сферы. На каждый вложенный рубль получаем 3-4 рубля частных инвестиций", - пояснил он.
В пресс-службе мэрии отметили, что по итогам 2017 года товарооборот Москвы с партнерами из Китая (без учета ТЭК) вырос на треть и составил $23,1 млрд. Это 27,5% от всего российско-китайского товарооборота ($84 млрд). В Москве зарегистрировано 196 предприятий с китайским капиталом в уставном фонде, объем накопленных китайских инвестиций в экономике Москвы превышает $1 млрд.