Гостиница в Москве в стиле сталинских высоток за 4 млрд рублей будет сдана до 2021 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство МФК с гостиницей на Ленинградском проспекте в Москве в стиле сталинских высоток составит 4 млрд рублей, объект должен быть сдан до 2021 года. Об этом сообщил ТАСС директор департамента основного строительства Alcon Development (выступает девелопером проекта) Алексей Плохой.
"Объем инвестиций около 4 млрд рублей, источник инвестиций - как собственные средства застройщика, так и привлечённые кредитные средства. Срок сдачи - 2020-2021 годы", - сказал Плохой.
Как сообщалось, архитектурный совет Москвы одобрил строительство многофункционального комплекса "Алкон III" с 31-этажной гостиницей общей площадью 54 тыс. кв. м в 2014 году. Проект выполнен в духе высотных зданий архитектурным бюро "Евгений Герасимов и партнеры". Комплекс будет расположен на Ленинградском проспекте, владение 34, рядом с историческим зданием отеля "Советский".
Назначение высотной части комплекса не изменено, продаж апартаментов в нем вестись не будет, добавил представитель девелопера. "В проекте высотная часть является гостиницей. С оператором пока окончательной определенности нет. Список небольшой, все сети известны: AccorHotels, Marriott International, International Hotel Management Group", - отметил Плохой. Пул арендаторов офисной части также пока не сформирован, заключил представитель девелопера.