Правительство может выделить 5,25 млрд рублей на реконструкцию Киевского направления МЖД

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей могут выделить из федерального бюджета на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), следует из проекта бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
"Установить, что в 2019 году по решению правительства РФ дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены в уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" (город Москва) в объеме до 5,25 млрд рублей при поступлении в федеральный бюджет в указанном объеме субсидии из бюджета города Москвы в целях строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги", - говорится в документе.
Как уточняется на портале стройкомплекса Москвы, планируется реконструировать участок железной дороги в 33 км от Киевского вокзала до остановочного пункта Апрелевка, что позволит увеличить количество электричек и уменьшить их интервал движения до трех минут.
Работа будет вестись в три этапа на протяжении пяти лет. В дополнение к 15 станциям здесь появится еще три остановочных пункта - Минская с пересадкой на одноименную станцию метро Калининско-Солнцевской линии, Аминьевская - для пересадки на Третий пересадочный контур метро и Санино, который расположится между платформами Кокошкино и Крекшино. На новых остановочных пунктах организуют транспортно-пересадочные узлы.
Помимо трех новых станций также будут построены дополнительные пути, в результате чего скорость движения пассажирских поездов увеличится со 120 до 140 км/час.