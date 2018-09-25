Минкавказ заинтересован в обмене опытом в сфере туризма с восточными провинциями КНР

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство по делам Северного Кавказа заинтересовано в обмене опытом в туристической сфере с восточными приморскими провинциями Китая. Об этом во вторник в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.
"Мы заинтересованы в организации взаимовыгодного сотрудничества северокавказских субъектов с восточными приморскими провинциями Китая, которые имеют опыт в туристическом бизнесе. Здесь мы готовы делиться опытом, взаимно и эффективно сотрудничать", - сказал Чеботарев.
Он добавил, что Северный Кавказ готов развивать совместные с КНР проекты также в сельском хозяйстве и промышленности. По словам Чеботарева, министерство уже начало диалог с представителями КНР через Российско-Китайскую межправительственную комиссию.