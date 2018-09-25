{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Минкавказ заинтересован в обмене опытом в сфере туризма с восточными провинциями КНР

Глава ведомства Сергей Чеботарев отметил, что Северный Кавказ готов развивать совместные с Китаем проекты также в сельском хозяйстве и промышленности
Глава Минкавказа Сергей Чеботарев Михаил Почуев/ТАСС
Глава Минкавказа Сергей Чеботарев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство по делам Северного Кавказа заинтересовано в обмене опытом в туристической сфере с восточными приморскими провинциями Китая. Об этом во вторник в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

"Мы заинтересованы в организации взаимовыгодного сотрудничества северокавказских субъектов с восточными приморскими провинциями Китая, которые имеют опыт в туристическом бизнесе. Здесь мы готовы делиться опытом, взаимно и эффективно сотрудничать", - сказал Чеботарев.

Он добавил, что Северный Кавказ готов развивать совместные с КНР проекты также в сельском хозяйстве и промышленности. По словам Чеботарева, министерство уже начало диалог с представителями КНР через Российско-Китайскую межправительственную комиссию.

Теги
РоссияКитайСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
Глава ЦБ Аргентины подал в отставку в разгар переговоров с МВФ
Луис Капуто принял такое решение "по личным мотивам", сообщили в Центробанке
Читать полностью