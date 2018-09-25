Подмосковье рассчитывает увеличить несырьевой экспорт до $10-11 млрд к 2025 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают довести несырьевой экспорт предприятий региона к 2025 году до $10-11 млрд. Об этом журналистам сообщил назначенный во вторник на пост министра инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.
"Рост экспорта подмосковной продукции за рубеж за последние три года составил примерно 40% с $4,5 млрд до $6,5 млрд. Это несырьевой экспорт производства на территории Московской области. Перед нами стоит амбициозная задача достигнуть $10-11 млрд несырьевого экспорта со стороны предприятий Подмосковья к 2025 году", - сказал он.
Хромов добавил, что правительство региона будет стимулировать несырьевой экспорт уже действующими мерами: помощь в получении сертификации для поставок российской продукции в другие страны и размещении товаров на сетевых ресурсах в интернете, компенсация части логистических расходов.
До назначения министром Хромов был первым замминистра инвестиций и инноваций Московской области. До этого ведомство возглавлял Денис Буцаев в ранге заместителя председателя правительства - министра инвестиций и инноваций. Он остался вице-премьером регионального кабмина в новом составе.
По словам Хромова, он не планирует вносить серьезные изменения в работу своего министерства. "Глобальных перемен не планируем, планируем эволюционное развитие тех программ, которые уже существуют", - отметил он.