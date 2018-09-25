"Аэрофлот" внес в черный список трех пассажиров. Они не смогут летать рейсами компании год

ШЕРЕМЕТЬЕВО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" с начала июня, когда авиакомпании законодательно получили возможность составлять черные списки пассажиров, включил в него трех человек. В течение года они не смогут летать рейсами "Аэрофлота". В список также будут внесены еще четыре пассажира, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

Кто попадет в список авиадебоширов и чем это грозит

Это первый случай попадания авиадебоширов в черный список после принятия соответствующего закона.

"Мы, к сожалению, открыли черный список. Сейчас в черном списке находятся три пассажира: это два пассажира, которые устроили дебош на рейсе Москва - Алма-Ата, по по ним принято решение об административном наказании. Они уже не будут летать нами год. И третий пассажир - это пассажир, по которому возбуждено уголовное дело (по статье 213 Уголовного кодекса РФ - прим. ТАСС). Он не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж", - рассказал Савельев.

"Еще четверо пассажиров находятся в процедуре [внесения в черный список]", - добавил он.

С 4 июня в России вступили в силу несколько поправок в законодательство (в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс), которые разрешили авиакомпаниям заносить пассажиров в черный список и после отказывать им в продаже билетов на свои рейсы.

Ранее авиакомпании вели внутренние черные списки. Так, например, у "Аэрофлота" в нем насчитывалось более 3 тыс. человек. Однако никаких правовых возможностей влиять на дебоширов у авиаперевозчиков не было.

При этом в ряде случаев авиакомпания не сможет отказывать в продаже билетов, подчеркнул гендиректор "Аэрофлота". В частности, если до пункта назначения нельзя добраться никаким другим способом, кроме авиасообщения. Также компания обязана продать билет, если человек едет к месту лечения, сопровождает пассажира-инвалида или летит на похороны родственника. "Но это надо доказывать, это не так все просто", - добавил Савельев.

По его словам, если в черный список попал пассажир бизнес-класса, то лишается всех своих привилегий.