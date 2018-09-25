"Нафтогаз" потребует в суде $110 млн от "Газпрома" за разницу в цене на газ из ЕС

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" намерен потребовать от "Газпрома" компенсировать разницу в цене за газ, который Киев вынужден в отсутствие поставок из России покупать в Европе. Как заявил главный исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, эта разница уже превышает $110 млн.

"Мы начали новый арбитраж и намерены вынудить "Газпром" компенсировать разницу между газом, который мы покупаем на европейском рынке, и газом, который был бы по измененному в арбитраже контракту. Эту разницу в цене мы вынудим компенсировать "Газпром", эта сумма компенсации уже превышает $110 млн", - утверждает Витренко.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита на $4,63 млрд. В то же время суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах на сумму $2 млрд. Таким образом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".

В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что компания начала взыскивать штраф через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах. "Газпром" обратился в Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. В "Нафтогазе" заявили, что продолжат добиваться ареста активов "Газпрома".

Запасы на зиму

По словам Витренко, Украина накопила около 16 млрд кубометров природного газа в подземных хранилищах, что достаточно для комфортного прохождения нового отопительного сезона. Витренко предположил, что этого количества газа может хватить, чтобы по завершении зимнего периода сформировался "существенный резерв" ресурса.

Он также сообщил, что по итогам прошлого отопительного сезона такой неиспользованный резерв составлял около 2,4 млрд кубометров газа. По его мнению, в настоящее время правительству Украины уже следует сконцентрироваться не на вопросе закачки газа в хранилища, а на "эффективности работы рынка с точки зрения минимизации потерь газа и улучшения ситуации с конкуренцией".

Трехсторонние переговоры

Витренко сказал, что трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС - РФ - Украина пройдут на высшем уровне в следующем месяце. Он отметил , что Киев будет представлять глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В среду, 26 сентября, как напомнил Витренко, переговоры по газу в формате ЕС - РФ - Украина пройдут на высоком экспертном уровне в Брюсселе, на них Киев будет представлен им самим и специалистами из экспертного центра "Нафтогаза".

Витренко дал понять, что не ожидает серьезных подвижек от завтрашней встречи. "Будем обсуждать отдельные темы. Экспертные консультации - это, честно говоря, [ради того, чтобы] поговорить", - отметил он. По мнению исполнительного директора "Нафтогаза", "реальных переговоров нет, а консультации напоминают лекцию в университете". "Мы сидим с европейцами и рассказываем европейские нормы", - сказал он.