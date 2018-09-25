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"АвтоВАЗ" выведет свои акции с Московской биржи

На фоне этих сообщений ценные бумаги автопроизводителя выросли на 4%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" проведет делистинг акций с Московской биржи, сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

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"Делистинг [акций "АвтоВАЗа"] будет", - сказал он.

В июле совместное предприятие Ростеха и Renault - компания Alliance Rostec Auto B.V. - выставило так называемое MTO (Mandatory Tender Offer) - обязательную оферту миноритариям "АвтоВАЗа" в связи с превышением своей доли в капитале "АвтоВАЗа" отметки в 75%.

"Сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся - с теми, которые мы давали, выкупим, завершим обязательное предложение всем миноритариям, выкупим акции у всех остающихся миноритарных акционеров - по закону они обязаны нам продать акции "АвтоВАЗа", а потом будем думать, что дальше делать", - отметил Чемезов.

Ранее Чемезов сообщал ТАСС, что Alliance Rostec может консолидировать до 100% акций "АвтоВАЗа", если сложатся соответствующие условия. В настоящее время Alliance Rostec принадлежит 83,5% в "АвтоВАЗе", что стало результатом процедуры рекапитализации автопроизводителя. В рамках рекапитализации завод очищен от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей. Значительная часть долгов конвертирована в акции автопроизводителя, которые выкуплены Alliance Rostec по закрытой подписке.

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РоссияЧемезов, Сергей Викторович
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