"АвтоВАЗ" выведет свои акции с Московской биржи

"Делистинг [акций "АвтоВАЗа"] будет", - сказал он.

В июле совместное предприятие Ростеха и Renault - компания Alliance Rostec Auto B.V. - выставило так называемое MTO (Mandatory Tender Offer) - обязательную оферту миноритариям "АвтоВАЗа" в связи с превышением своей доли в капитале "АвтоВАЗа" отметки в 75%.

"Сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся - с теми, которые мы давали, выкупим, завершим обязательное предложение всем миноритариям, выкупим акции у всех остающихся миноритарных акционеров - по закону они обязаны нам продать акции "АвтоВАЗа", а потом будем думать, что дальше делать", - отметил Чемезов.

Ранее Чемезов сообщал ТАСС, что Alliance Rostec может консолидировать до 100% акций "АвтоВАЗа", если сложатся соответствующие условия. В настоящее время Alliance Rostec принадлежит 83,5% в "АвтоВАЗе", что стало результатом процедуры рекапитализации автопроизводителя. В рамках рекапитализации завод очищен от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей. Значительная часть долгов конвертирована в акции автопроизводителя, которые выкуплены Alliance Rostec по закрытой подписке.